Classement iTunes France : Rihanna n°1

Du côté des albums, C2C retrouve la première place avec Tetra, devant les nouveaux albums de Sinik (La Plume et le poignard) et des BB Brunes (Long courrier).



Comme tous les lundis, Relaxnews propose de découvrir le classement hebdomadaire des dix meilleures ventes d'albums et de singles réalisées sur iTunes en France.



Top 10 Singles



1 Rihanna, Diamonds

2 C2C, Down the Road

3 Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe

4 Asaf Avidan & The Mojos, One Day / Reckoning Song (Wankelmut Remix)

5 Kid Cudi, Pursuit of Happiness (feat. MGMT & Ratatat)

6 BB Brunes, Coups et blessures

7 PSY, Gangnam Style

8 David Guetta, She Wolf (feat. Sia)

9 Owl City & Carly Rae Jepsen, Good Time

10 Alex Clare, Too Close



Top 10 Albums



1 C2C, Tetra

2 Sinik, La Plume et le poignard

3 BB Brunes, Long courrier

4 NRJ 200% Hits 2012, Vol. 2

5 P!nk, The Truth About Love

6 Lou Doillon, Places

7 Le meilleur du jazz - 50 titres de légende

8 The XX, Coexist

9 Sexion d'Assaut, L'Apogée

10 Mika, The Origin of Love





Ces classements correspondent aux ventes sur iTunes France du 24 au 30 septembre 2012.