Caen Habitat : vive le foot d’entreprise !

L’équipe fait ses débuts en 2004 lorsque quelques collègues décident de partager leur passion pour le foot. Ainsi, le club voit le jour en 2007 et inscrit une équipe en foot à 7 en championnat de district du Calvados, dont elle remporte le titre.



Viser plus haut

Cette année, l’USCH se trouve propulsée dans le championnat normand en «Promotion d’honneur ». En effet, le foot d’entreprise est en crise et l’équipe se retrouve seule pour représenter la Basse-Normandie face aux 11 équipes de Haute-Normandie. Elle se compose essentiellement de gardiens d’immeubles, de techniciens et d’agents de proximité.

Le club compte aller le plus loin possible lors de ses 11 matchs à l’extérieur, mais surtout faire vivre le foot d’entreprise aussi longtemps que possible.