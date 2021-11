Le monde de Disney sur la glace du Zenith de Rouen

Cette année, c’est sur le thème du voyage imaginaire que les plus célèbres héros de Disney nous embarquent dans un tour du monde étourdissant. La savane de Simba, le royaume sous-marin des sirènes, l’île d’Hawaï de Lilo et Stitch et le ciel étoilé de Peter Pan, seront les lieux d’une belle épopée.

Spectacle sur glace inventé il y a maintenant 30 ans, et sans cesse décliné pour le plaisir des fans de tout âge, ce voyage dans le monde de Disney n’a pas fini de faire rêver. Avec Ariel toute en jambe, Sébastien rouge de plaisir, Stitch plus farceur que jamais et Pumba toujours aussi mal élevé, les patineurs transportent le public à travers les plus beaux classiques.

Pratique. Mercredi 19 décembre, à 14h, Zénith de Rouen. Tarifs 36,5/44 €. Réservations sur citylive.fr