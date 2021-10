Toute la magie de Disney sur la glace

Une piste de glace, quelques personnages de chez Disney, un soupçon d’effets magiques, de sons et de lumière, et l’on obtient un spectacle de Noël qui fera la joie des petits et des grands enfants. Pour ce nouveau spectacle, les générations se rencontrent.



Des personnages Disney d’hier et d’aujourd’hui vous feront partager un moment merveilleux. Vous rêvez de découvrir le monde sous-marin qui regorge de surprises et d’aventures ? Plongez sous l’océan avec Ariel la Petite Sirène qui sera votre guide idéale ! Découvrez pour la première fois sur scène les voitures animées avec Flash McQueen et ses amis de Radiator Springs. Voyagez avec la fée clochette dans son univers de la vallée des fées. Les passionnés d’aventure seront aussi gâtés avec Wooddy, Buzz l’éclair et Jessie de Toy Story 3. Ainsi que leurs amis Zigzag ou Monsieur Patate. Disney sur Glace - Les Mondes Enchantés, le spectacle familial incontournable : du rêve, de l’action, de la féerie et de l’aventure !



Pratique. “Disney sur glace, les mondes enchantés”, mardi 13 décembre à 20h, Zenith de Rouen, 44 avenue des Canadiens, Grand-Quevilly. Tarifs de 26 à 45 €. Tel : 02 32 91 92 92.

(Photo Feld Entertainment)