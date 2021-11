En 2019, Isneauville entrera dans une nouvelle dimension

Car ce n’est pas un modeste lotissement qui va voir le jour, mais bien tout un nouveau pan de ville. Une preuve, s’il en fallait, du dynamisme du plateau nord de l’agglomération rouennaise.

Dynamique exemplaire

Dès 2014, les premiers habitants aménageront dans les pavillons et petits appartements qui auront poussé comme des champignons sur le site des anciennes pépinières. Vainqueur de l’appel d’offres, c’est le promoteur immobilier Nexity qui joue les bâtisseurs de ville. Et l’investissement ne semble pas risqué.

Entouré de l’actuel village au nord-ouest, du nouveau collège Lucie Aubrac au sud, de l’autoroute et de la toute jeune zone économique de la Plaine de la Ronce à l’est, le futur quartier attire déjà. "Le lancement commercial, qui a eu lieu en mai dernier, nous a permis de réserver 39 lots à bâtir en 48 heures, sur les 64 proposés à la vente (il s’agit de la première phase du chantier) à un prix moyen de 1.05 0.00 €. Ce qui constitue un record dans le contexte actuel", se réjouit Christophe Lebrun, directeur régional de Nexity.

Un quartier très vert

Le "Domaine du Manoir" se veut exemplaire, selon la Ville et le promoteur, en matière d’intégration et de paysagisme. Végétation, promenades arborées, coulée verte dans la perspective de l’église et peut-être un arborétum : "Il s’agit d’un projet très réfléchi, aéré, en lien avec le bourg", estime Gérard Ducable, le maire d’Isneauville. Dans les commerces locaux ou les écoles du village, le futur quartier est plus que bienvenu.