Rouen : il harcèle son ex-compagne pendant des mois

Je t’aime, moi non plus ! Deux jeunes d’une vingtaine d’années se rencontrent en février 2011. Alors qu’ils emménagent ensemble à Caudebec-lès-Elbeuf, leur relation se détériore. Au point de pousser, le 26 juin dernier, la jeune femme, apeurée, à mettre un terme à leur union.

Elle appelle son père et sa soeur pour qu’ils l’aident à quitter le domicile. P. M., le petit ami, ne comprend pas. Et s’énerve : il l’attrape par le cou et la maintient contre le mur. La jeune femme le repousse et s’enfuit. Il la poursuit, la frappe dans sa voiture.

Il la suit, l’agresse

Le jeune homme ne supporte pas ce rejet. Fin août, les ex-concubins se retrouvent par hasard à la sortie d’une boîte de nuit de Rouen. Ils circulent dans des voitures séparées. Lui descend et se poste à hauteur de la portière de son ex. Il l’ouvre et tente de l’extraire de l’habitacle. La conductrice accélère et brûle le feu rouge afin de lui faire lâcher prise. Un autre jour, ce dernier la suit même... jusqu’à Rennes.

De juillet au 18 novembre, date de son interpellation, il l’appelle régulièrement ou lui envoie des textos. Il ne la lâche pas et parvient même à se procurer son nouveau numéro.

Le 21 novembre, P. M. a été présenté en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Rouen, pour récidive de violences et appels malveillants. "Le 26 juin, s’il y a eu violence, elles étaient réciproques", a déclaré le détenu. Les appels malveillants ? "J’ai pensé qu’elle était enceinte. J’ai eu des contacts téléphoniques jusqu’à ce j’apprenne qu’elle ne l’était pas."

Mais l’inculpé a rectifié sa version une première fois : "Les SMS envoyés étaient uniquement relatifs à l’appartement". Puis, une seconde fois : "En novembre, j’étais tout seul. Je lui ai demandé si on ne pouvait pas se remettre ensemble". Le prévenu a nié les SMS insultants et les malveillances.

Il a finalement été condamné à un an de prison.