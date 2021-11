Justice : une rupture mouvementée près de Rouen

Tandis que l’homme est en vacances dans le sud de la France, l’ex-concubine déménage les meubles. A son retour, il ouvre la porte d’un appartement vide. Ne comprenant pas, il entend obtenir des explications.

Le 20 août 2011, vers minuit, il envoie un message à son ex-compagne lui annonçant sa venue. Il frappe à la porte et entre, sans attendre d’y être invité. La jeune femme est seule. Son frère et sa belle-sœur sont sortis. La confrontation est brutale : friteuse, cafetière et téléphone en font les frais. L’importun repart. Peu après, l’homme, entendu par les policiers, déclare : "Une chose est sûre, elle voulait me sortir du domicile !"

Relaxé par le juge

"Elle s’est levée et m’a agressé physiquement", a-t-il affirmé le 14 novembre au juge du tribunal correctionnel de Rouen. "Elle me disait : 'Dégage !' C’est dans la dispute que les appareils sont tombés car elle faisait de grands gestes. Finalement, je ne suis resté que cinq minutes !" Le prévenu, qui comparaissait pour violation de domicile et dégradation, a finalement été relaxé.