La table de la semaine : Cuisine et Cave, à Ifs

En entrant chez Cuisine et Cave, à Ifs, mes sens s’éveillent : la délicieuse odeur qui sort des cuisines n’y est sans doute pas étrangère. Le patron ne me connaît pas, mais il me sert la main, tape dans le dos de la personne qui m’accompagne. En d’autres circonstances, cette proximité pourrait déplaire. Mais c’est l’esprit de la maison. Et tout cela colle bien au décor.

Je traverse une première grande salle avant de gagner une seconde, plus petite, sur les arrières de l’établissement. Au menu aujourd’hui, des entrées (4€) : salade piémontaise, jambon cru, terrine de lièvre et encore bien d’autres choses... La deuxième option me convient. Le service est extrêmement rapide et tout à fait sympathique.

Très, très copieux !

Pour poursuivre, j’opte pour un mignon de porc sauce curry (9,50€). J’ai rarement vu aussi copieux ! Je me régale. Mon voisin de table, avec son andouillette à la moutarde, semble partager mon avis. Je n’ai plus faim pour un dessert.

Pourtant, le nougat glacé, le tiramisu, la tarte myrtille ou le yaourt d’autrefois semblent tout à fait appétissants. Avant de régler, j’arpente les rayons de la cave... Vins et autres alcools ne peuvent que séduire les amateurs.

Pratique. Cuisine et Cave 11, rue de la Dronnière à Ifs. Tél. 02.31.84.52.51.

