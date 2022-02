Une association pour séniors très actifs

Cet engouement s'explique par les activités proposées au Centre Aurore : solfège, rendez-vous musical et chorale pour le pôle musique; littérature hispano-américaine et française pour le pôle littéraire; et enfin, peinture à l'huile, pastel et modelage pour le pôle plastique. Des activités qui se déroulent également dans une bonne ambiance. 'J'assiste au rendez-vous musical et à la conférence. J'ai vraiment beaucoup de bonheur à y participer,” s'enthousiasme Yolande Berthon, qui vient de s'inscrire à l'association.



Apprentissage et partage

Cette bonne humeur, c’est la marque de fabrique d’Espace 14. “Trop de seniors restent chez eux devant leur télévision. Ma motivation en créant cette association est de les rendre actifs. Mes mots clés : apprentissage, pratique et partage,” souligne Jacques Marchand, président de l’association Espace 14.

Pratique : Espace 14, Centre Aurore, 9 rue de la Délivrande à Caen. Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 14à 18h. Tél. 06 62 15 28 86.



