Décembre, mois des gourmands !

Mousse de kiwis aux oranges et au chocolat



Pour 4 personnes

Préparation : 25 minutes

+ 2 h de réfrigération

Pas de cuisson



Ingrédients :

8 kiwis

3 oranges

4 écorces d’orange confites

3 jaunes d’œuf

100 g de chocolat à cuire

100 g de sucre semoule

Menthe fraîche



Emincez finement les zestes confits. Pelez les kiwis et mixez-en six en purée. Ajoutez-leur les jaunes d’œuf, le sucre, le jus d’une demi-orange, et un tiers des zestes confits.

Faites tourner jusqu’à l’obtention d’une crème mousseuse et crémeuse. Laissez refroidir dans le réfrigérateur pendant au moins deux heures.

Faites fondre au bain-marie, le chocolat coupé en morceaux.

A l’aide d’une spatule, étalez-en une couche sur une plaque de pâtisserie ou, mieux, de marbre. Laissez durcir, avant de racler le chocolat avec la lame d’un couteau pour former de larges copeaux.

Servez la mousse de kiwi dans des coupes, avec des rondelles d’orange, des copeaux de chocolat et des rondelles de kiwis.

Parsemez de zestes confits. Décorez d’une feuille de menthe.

Vin conseillé : un champagne.



Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire