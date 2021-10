Il envoyait la cocaïne par la Poste

Le 28 août, ledit colis arrive. Une jeune femme se présente spontanément au livreur en se faisant passer pour l’épouse du destinataire. Elle est arrêtée avec son petit ami et le demi-frère de celui-ci. Le livreur est en réalité un agent des douanes. Le paquet contient plus de 580 grammes de cocaïne. Valeur estimée : 23 320 €. Au domicile de la jeune femme, les enquêteurs retrouvent 280 €, du cannabis et une balance électronique.

Pressions

Les inculpés expliquent que cette livraison, tout comme la précédente, a été mise au point par un “cousin”, trafiquant de stupéfiants. Vivant entre Rotterdam et Lille, il leur a demandé des adresses rouennaises de livraison. L’homme effraie les demi-frères : il aurait été plusieurs fois en prison pour diverses affaires de meurtres et tenterait d’entrer en contact avec eux pour “demander des comptes”.“Il m’a prévenu que j’allais recevoir un colis. Je ne savais pas que ce serait de la drogue”, a affirmé la jeune femme au tribunal correctionnel de Rouen. Quant aux demi-frères, ils savaient qu’il s’agissait de stupéfiants mais ils imaginaient du cannabis non de la cocaïne. Ils ne l’auraient compris qu’après avoir donné l’adresse de la petite amie. “Vous n’avez pas pensé à stopper la livraison parce que c’est quand même votre copine qui risquait le plus gros”, a demandé le juge. Pas de réponse.

“Etait-il prévu que vous touchiez de l’argent ?”, reprend le magistrat. “Juste un billet mais je ne sais pas combien ! De toute façon, même sans, je l’aurais fait”, a répondu la jeune femme. Le 7 novembre dernier, les trois prévenus ont été condamnés à des peines de trois à six mois de prison avec sursis ainsi qu’au paiement d’une amende douanière de 10 000 €.