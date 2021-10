Un vaste réseau de drogue entre Rouen et Marseille démantelé

Après une année à enquêter, recouper les informations, écouter et filer, en collaboration avec la police marseillaise, le service régional de police judiciaire (SRPJ) de Rouen a finalement décidé de passer à l'action, entre le 17 et le 21 mai. Au total, 21 personnes ont été arrêtées. Bonne pioche : à chaque fois, la police a découvert drogue, argent et biens de valeur. En tout, 4 kg d'héroïne, 4 kg de cannabis, 400 g de cocaïne, 2,5 kg de produits de coupe et 90 000 € en liquide. Ajouter à cela un appartement dans le sud de la France, des villas en Espagne et au Maroc, et l'ampleur du réseau se dévoile.

Le chef du réseau, domicilié à Vitrolles, près de Marseille, était originaire de l'agglomération rouennaise, où ses proches, ses lieutenants, diffusaient la drogue achetée au Maroc ou en Hollande. Ses derniers étaient implantés à Saint-Etienne-du-Rouvray, Canteleu, Sotteville et Rouen. "Agés pour la plupart de 30 à 40 ans, ils étaient déjà connus des services de polices, explique la direction de la SRPJ de Normandie, à Rouen. Ce qui a rendu l'opération plus complexe, c'est que la tête du réseau se trouvait à 1000 km de Rouen". Pendant toute la durée de l'opération, l'affaire aura mobilisé plus de 80 policiers.

Rouen forme une plaque de distribution majeure de drogue pour l'ouest de la France, notamment de cocaïne, selon la SRPJ.