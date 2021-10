Un beau coup de filet dans le trafic de drogue rouennais

Les hommes de la Police judiciaire (PJ) normande viennent de porter un rude coup à un important trafic de stupéfiants centralisé dans l'agglomération rouennaise. Cing hommes, âgés de 26 à 37 ans et déjà connus des services de police et judiciaires pour avoir trempé ces dernières années dans des affaires de drogue, sont aujourd'hui derrière les barreaux.

Après plusieurs semaines de surveillance discrète et après avoir obtenu l'ouverture d'une information judiciaire, les enquêteurs de la police judiciaire sont passés à l'action dans la nuit du lundi 8 au mardi 9 octobre. Les cinq hommes ont été interpellés aux quatre coins de l'agglomération : à Rouen, Sotteville, Petit-Quevilly, Darnétal ou encore Petit-Couronne. En leur possession : un sac contenant 60 kg de résine de cannabis, plus de 10 kg de cocaïne pure et 8,3 kg de produits de coupe. Du matériel de préparation et de conditionnement de la drogue, un revolver Mauser et plus de 48.000 € en liquide ont également été saisis.

Livraisons "tous les quinze jours"

"Nous sommes ici en face d'hommes d'un 'bon niveau', qui protègent leurs arrières et trafiquent du produit de très bonne qualité", a précisé Philippe Ménard, le directeur du SRPJ de Normandie. Mais c'est bien la présence d'une cocaïne très pure, destinée à un marché couvrant toute la Normandie et certains départements limitrophes, qui interpelle aujourd'hui la police et la justice. Car l'agglomération rouennaise était jusque-ici davantage connue comme étant une plaque tournante en matière d'héroïne. "Dans cette affaire, nous avons déterminé que de grosses quantités comme celles saisies étaient livrées sur Rouen tous les quinze jours. Au moins depuis le début de l'année". Néanmoins, si cinq hommes sont aujourd'hui sous les verrous, mis en examen, l'enquête est loin d'être close.

"Le juge d'instruction continue de travailler sur ce dossier. Il faudra remonter vers les têtes de réseau pour en terminer avec celui-là", a expliqué Jean-Claude Belot, procureur de la République adjoint à Rouen. Selon les premières informations, les cinq hommes mis en cause sont considérés comme des "semi-grossistes" dans ce trafic de premier ordre.

