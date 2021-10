86 kg de cannabis cachés dans un garage près de Rouen

Après 96 heures de garde à vue, les quatre hommes ont été placés en détention provisoire. La police judiciaire et la justice viennent de mettre la main sur un "joli" trafic de drogue visiblement implanté dans l'agglomération de Rouen.

Tout est parti d'un garage, situé à Oissel, surveillé depuis quelques temps par le Service régional de la police judiciaire (SRPJ). En milieu de semaine dernière, les policiers ont décidé de passer à l'action. A l'intérieur du box, bingo : 86 kg de résine de cannabis. Dans la foulée, le domicile du locataire du garage, non loin de l'agglomération rouennaise, a été perquisitionné. L'homme a été arrêté et un demi kilo de résine a été retrouvé chez lui, ainsi que le matériel nécessaire à la fabrication de plaques d'immatriculation.

La neige contrarie leur plan

Mais l'histoire ne s'arrête pas là, puisque à 250 kilomètres plus au nord, sur le parking d'un hôtel de Valenciennes, les hommes du Service interrégional de la police judiciaire (SIPJ) de Lille contrôlaient trois individus à bord d'une Mercedes déclarée volée. Dans le coffre et la chambre d'hôtel, 3 kg d'héroïne et 30 kg de produits de coupe ont été retrouvés. Ironie de l'histoire, c'est la tempête de neige qui avait semble-t-il contraint les trois "transporteurs" de drogue, qui reliaient la Hollande à Rouen, à s'arrêter dans le Nord. Ce qui a facilité leur interpellation.

Tous sont déjà connus de la justice pour des faits de trafic de stupéfiants. Ils sont originaires de la région rouennaise.