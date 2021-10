"Skyfall" passe le cap 4 millions d'entrées au box-office français

23e épisode de la saga cinquantenaire, Skyfall a capté 4.025.881 entrées du 26 octobre au 6 novembre derniers. Le film de Sam Mendes dépasse Meurs un autre jour, qui avait attiré 4.015.654 spectateurs dans l'Hexagone il y a dix ans. Il est nécessaire de remonter à 1967 et à l'époque Sean Connery pour trouver plus fort que Skyfall.

Skyfall officie par ailleurs à la sixième place des plus gros succès de l'année 2012. Le long métrage talonne The Dark Knight Rises (4,38 millions d'entrées) et Avengers (4,5 millions).

Box-office des dix "James Bond" les plus vus en France