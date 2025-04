James Bond. Treize ans après, Adele continue de battre des records !

Adele avait été choisie pour chanter le générique du film James Bond Skyfall de Sam Mendes avec Daniel Craig. Elle était alors au top de sa popularité et sa collaboration était parfaite pour fêter les 60 ans de la saga du célèbre espion.

En cette année 2025, le titre vient de franchir le milliard d'écoutes sur la plateforme de streaming Spotify, une première pour une bande originale de James Bond ! La chanson a reçu huit prix dont le Golden Globes de la meilleure chanson originale, l'Oscar de la meilleure chanson et la chanson britannique de l'année aux Brit Awards.

Dans le top 5 des génériques de James Bond, on retrouve ensuite :

2 - No Time To Die de Billie Eilish (du film Mourir peut attendre de 2021)

3 - Writing's on the Wall de Sam Smith (du film Spectre de 2015)

4 - Live and Let Die de Paul McCartney & The Wings (du film Vivre et laisser mourir de 1973)

5 - A View To A Kill de Duran Duran (du film Dangereusement vôtre de 1985)