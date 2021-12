Skyfall, le titre d'Adèle extrait du dernier James Bond décroche le Golden Globes de la meilleure bande originale de film

Le thème du dernier "James Bond", interprété par la chanteuse Adele, a décroché le Golden Globe 2013 de la meilleure chanson écrite pour un film. L'an dernier, Madonna avait reçu cet honneur, pour "Masterpiece", entendue dans son film "W.E.".

Ecrite et composée avec Paul Epworth, "Skyfall" a été préférée à "Suddendly" ("Les Misérables"), "Safe and Sound" ("Hunger Games"), "Not Running Anymore" ("Stand up Guys") et "For You" ("Act of Valor").