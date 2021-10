Adèle chante Skyfall, le titre phare du prochain James Bond

Baptisé "Skyfall", comme le film qui sera à nouveau porté à l'écran par Daniel Craig, le titre a été écrit par Adele avec la collaboration de Paul Epworth, un producteur qu'elle connaît bien puisqu'il a déjà travaillé avec la chanteuse sur son énorme tube mondial "Rolling in the Deep", entre autres.

Et comme le suggéraient les dernières rumeurs, le titre en question est bel et bien une ballade menaçante, dramatique, avec des cuivres puissants et qui s'inscrit pleinement dans la lignée des B.O. les plus marquantes des aventures de l'agent 007.