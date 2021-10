"Skyfall" : 007 a déjà séduit 5 millions de spectateurs en France

Avec 5.018.327 spectateurs, le 23e James Bond s'offre, en à peine trois semaines, la troisième place du box-office de 2012. Skyfall talonne Sur la piste du Marsupilami (5,30 millions d'entrées) et L'Age de glace 4 : La Dérive des continents (6,56 millions) dans la course au titre de plus gros succès de l'année en cours.

Pour un James Bond, Skyfall réalise un score inédit depuis les années 60 et la période Sean Connery. Le film avec Daniel Craig s'intercale entre James Bond contre Dr. No (4,77 millions) et Bons baisers de Russie (5,62 millions).

Ces excellents résultats en France s'intègrent à une carrière internationale sans faute pour le long métrage. Skyfall vient de réaliser le meilleur démarrage de la saga en Amérique du Nord, du 9 au 11 novembre derniers. Au Royaume-Uni, la réalisation de Sam Mendes détient déjà le titre de James Bond le plus lucratif de la série quinquagénaire.

Box-office des cinq "007" les plus vus en France