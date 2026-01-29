Fait divers. Grave accident dans le Cotentin : un homme chute de sa moto

Un grave accident s'est produit mercredi 28 janvier en début de soirée à Valognes. Un homme de 60 ans est tombé de sa moto sur le boulevard de Verdun. Seul son véhicule est impliqué.

Le motard estgrièvement blessé

Neuf sapeurs-pompiers de Valognes, Montebourg et le Samu 50 sont intervenus pour lui porter secours vers 21h31. La victime était blessée grièvement. Le motard a été transporté médicalisé par un véhicule du Smur (Structure mobile d'urgence et de réanimation) vers le centre hospitalier de Cherbourg.