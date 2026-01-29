Pays de Bray. Feu de maison, une famille intoxiquée

Les pompiers de Seine-Maritime sont intervenus sur un feu de pavillon, jeudi 29 janvier vers 5h30, route de Dieppe à Muchedent. L'incendie est parti d'une machine à laver dans une arrière-cuisine, sans se propager à la maison de 200m².

Le couple de quadragénaires et leurs deux enfants (deux garçons) de 9 et 12 ans, vivant dans les lieux, ont été transportés légèrement intoxiqués vers l'hôpital de Dieppe. Ils seront relogés à leur retour, ENEDIS ayant isolé électriquement l'habitation.

L'intervention a mobilisé 19 sapeurs-pompiers et six engins.