Montivilliers. Maison détruite par les flammes, une femme blessée

Un incendie s'est déclaré dans une maison de l'avenue du Président Wilson à Montivilliers, lundi 15 septembre vers 17h.

La victime de 32 ans a été transportée vers l'hôpital Monod

A l'arrivée des secours, l'habitation de deux étages était complètement embrasée. Le feu a été éteint à l'aide de deux lances à incendie. Une femme de 32 ans a été légèrement blessée. Elle a été transportée vers l'hôpital Monod.

