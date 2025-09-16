En ce moment WHO KNEW PINK
Montivilliers. Maison détruite par les flammes, une femme blessée

Sécurité. Une maison a été victime d'un incendie, lundi 15 septembre à Montivilliers. Une femme de 32 ans a été légèrement blessée.

Publié le 16/09/2025 à 08h40 - Par Gilles Anthoine
Montivilliers. Maison détruite par les flammes, une femme blessée
Une maison détruite par les flammes à Montivilliers, une femme légèrement blessée. - Lilian Fermin - Illustration

Un incendie s'est déclaré dans une maison de l'avenue du Président Wilson à Montivilliers, lundi 15 septembre vers 17h.

La victime de 32 ans a été transportée vers l'hôpital Monod

A l'arrivée des secours, l'habitation de deux étages était complètement embrasée. Le feu a été éteint à l'aide de deux lances à incendie. Une femme de 32 ans a été légèrement blessée. Elle a été transportée vers l'hôpital Monod.

