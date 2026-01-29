En ce moment Papaoutai STROMAE



Orne. Venez découvrir les talents émergents de la scène normande à La Luciole

Loisir. Vendredi 30 janvier à 20h30, la salle de concerts La Luciole à Alençon accueille les auditions régionales des iNOUïS du Printemps de Bourges, un rendez-vous incontournable pour découvrir la nouvelle scène musicale.

Publié le 29/01/2026 à 10h48, mis à jour le 29/01/2026 à 10h49 - Par Jonathan
Vendredi soir La Luciole accueille les auditions régionales Basse-Normandie des iNOUïS du Printemps de Bourges - Pixabay

Depuis plus de 40 ans, les iNOUïS repèrent et accompagnent les artistes émergents qui marqueront la musique de demain. Cette soirée permet au public de vivre ce moment clé au plus près des talents, avant leur possible sélection pour le Printemps de Bourges 2026.

Les artistes sélectionnés

Les auditions régionales rassemblent cette année quatre talents normands à suivre de très près, chacun avec une identité musicale forte et originale.

Maivoor est une productrice, DJ et artiste installée en Normandie, dont la musique mêle électro, contes féeriques et influences organiques. Sur scène, elle combine chant traité et mix pour créer des performances à la fois envoûtantes et immersives, explorant des univers sonores singuliers et électrisants — à découvrir absolument sur scène.

Hugo

Un projet musical mêlant jazz, rock et électro, où synthétiseurs et effets servent des compositions modernes et introspectives. Après deux ans d'expérience musicale professionnelle, il a dévoilé son premier EP Not Academic, affirmant un univers sonore singulier et expérimental.

The Venice est connu pour son style mêlant rap incisif et mélodies modernes, il s'est fait remarquer par ses projets et freestyles influencés par des expériences entre la France et l'international. Il incarne deux langues, deux cultures, deux réalités à retrouver dans son dernier EP No ralentir sorti l'année dernière.

Dominique Février

Un artiste normand à l'univers rap électro engagé et percutant. Porté par des textes directs et imagés, en collaboration avec Aalas, leur projet mêle énergie brute et atmosphères électroniques, avec une vraie intensité sur scène. Un style unique à découvrir avec leur dernier EP Le prix des choses disponible partout depuis le 14 novembre 2025.

Pourquoi cet événement compte

Les auditions des iNOUïS sont bien plus qu'un simple tremplin musical : elles sont un véritable incubateur de talents, repérés par des professionnels des musiques actuelles. La sélection régionale donne l'opportunité à des artistes de se projeter vers une scène nationale et de rejoindre le prestigieux Printemps de Bourges, un festival qui a révélé de nombreux artistes aujourd'hui incontournables.

Infos pratiques

  • Vendredi 30 janvier 2026 à 20h30.
  • La Luciole – 171 rue de Bretagne, 61000 Alençon
  • Entrée gratuite – sur réservation

