En ce moment HITS & NEWS TENDANCE OUEST
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Ouistreham. Rock'streham : retour du concert gratuit à la Grange aux Dîmes

Culture. Organisé trois fois par an, le Rock'streham revient pour une nouvelle édition, le 30 janvier à Ouistreham.

Publié le 29/01/2026 à 11h45
Ouistreham. Rock'streham : retour du concert gratuit à la Grange aux Dîmes
Trois groupes amateurs vont se succéder ce vendredi sur la scène de la Grange aux Dîmes de Ouistreham. - Rock'streham - The Blinkday

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Avis aux amateurs de musique, le Rock'streham fait son retour à la Grange aux Dîmes de Ouistreham vendredi 30 janvier. Cette soirée musicale gratuite va durer plus de trois heures, et verra trois groupes amateurs de l'association Music'Hub performer : Les Méduses, The Blink Day et Rock Parrots. Entre rock et pop, replongez dans les musiques des années 60 à 2000, dans un registre aussi bien anglophone que francophone.

150 personnes à chaque événement...

C'est devenu un rendez-vous fréquent pour les locaux, et ce trois fois par an. Patrice Nowatzki est le président de l'association Music'Hub, regroupant quatre groupes adhérents et trois groupes invités du Rock'streham que l'association organise, montant le total à 35 musiciens. Arrivé à Ouistreham il y a 7 ans, le président a rapidement trouvé son bonheur pour jouer de la musique. Après plusieurs concerts est venue l'idée de monter un "mini-festival" en relation avec la mairie de Ouistreham-Riva-Bella. Chaque événement regroupe 150 personnes, une jauge limitée par la capacité maximale de la Grange aux Dîmes. "Premier arrivé, premier servi", ajoute Patrice Nowatzki. Des planches de produits de la mer et de charcuteries sont proposées pendant la soirée, mais seulement sur commande. Une buvette est également mise à disposition.

... pour voir jouer des groupes amateurs

Même si l'association investit dans du matériel de scène, sonore et visuel, le statut de ces musiciens est amateur : "Certains groupes, comme le mien, ne peuvent pas se permettre de faire plus de quatre à cinq concerts par an", explique Patrice Nowatski. La grande partie d'entre eux travaillent donc en dehors de cette passion, rendant parfois compliquée la mise en place de répétitions régulières. Son groupe, TEMPO 162, est par exemple composé d'un batteur, d'un bassiste, de deux guitaristes et de deux chanteuses : "Certains travaillent même le week-end ou sont d'astreinte", ajoute le président de l'association. D'autres groupes essaient d'aller chercher plus de dates, pouvant se permettre d'être plus sollicités, notamment pour d'autres événements dans la ville.

Le répertoire s'articule autour des années 1960 au début des années 2000, avec plusieurs styles de musiques comme la pop et le rock. "Globalement, les groupes jouent 3/4 de musiques anglophones", explique le président de l'association, qui note des reprises de M ou encore Téléphone pour le registre français. "Un groupe est aussi spécialisé dans la reprise des musiques de Green Day ou encore des Red Hot Chili Peppers", ajoutant une touche 90'/00' punk rock à la soirée.

Pratique. Rock'streham, vendredi 30 janvier 2026, à la Grange aux Dîmes de Ouistreham, place Albert Lemarignier. A partir de 19h. Entrée gratuite, places limitées à 150 personnes. Infos sur music-hub-orb.fr ou au 02 31 97 73 25.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Pizzeria
Pizzeria La Teste-de-Buch (33260) 1 300€ Découvrir
Colocation
Colocation Villeperrot (89140) 320€ Découvrir
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
Automobile
4 Pneus Dunlop SP Sport Maxx 245 / 45 / R19 102V XL
4 Pneus Dunlop SP Sport Maxx 245 / 45 / R19 102V XL Hettange-Grande (57330) 450€ Découvrir
Batterie neuve
Batterie neuve Thionville (57100) 30€ Découvrir
Volvo V50
Volvo V50 Guégon (56120) 1 000€ Découvrir
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack Lannion (22300) 1 336€ Découvrir
Bonnes affaires
Buffet salle à manger en chêne
Buffet salle à manger en chêne Mantes-la-Jolie (78200) 60€ Découvrir
Plafonnier lampe led
Plafonnier lampe led Villeneuve-d'Ascq (59491) 19€ Découvrir
Barre Son
Barre Son Beaumont-en-Véron (37420) 200€ Découvrir
Vis en vrac
Vis en vrac Saint-Vincent-de-Reins (69240) 10€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Ouistreham. Rock'streham : retour du concert gratuit à la Grange aux Dîmes
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties L'actualité en Mayenne Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple