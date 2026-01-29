Ouistreham. Rock'streham : retour du concert gratuit à la Grange aux Dîmes

Avis aux amateurs de musique, le Rock'streham fait son retour à la Grange aux Dîmes de Ouistreham vendredi 30 janvier. Cette soirée musicale gratuite va durer plus de trois heures, et verra trois groupes amateurs de l'association Music'Hub performer : Les Méduses, The Blink Day et Rock Parrots. Entre rock et pop, replongez dans les musiques des années 60 à 2000, dans un registre aussi bien anglophone que francophone.

150 personnes à chaque événement...

C'est devenu un rendez-vous fréquent pour les locaux, et ce trois fois par an. Patrice Nowatzki est le président de l'association Music'Hub, regroupant quatre groupes adhérents et trois groupes invités du Rock'streham que l'association organise, montant le total à 35 musiciens. Arrivé à Ouistreham il y a 7 ans, le président a rapidement trouvé son bonheur pour jouer de la musique. Après plusieurs concerts est venue l'idée de monter un "mini-festival" en relation avec la mairie de Ouistreham-Riva-Bella. Chaque événement regroupe 150 personnes, une jauge limitée par la capacité maximale de la Grange aux Dîmes. "Premier arrivé, premier servi", ajoute Patrice Nowatzki. Des planches de produits de la mer et de charcuteries sont proposées pendant la soirée, mais seulement sur commande. Une buvette est également mise à disposition.

... pour voir jouer des groupes amateurs

Même si l'association investit dans du matériel de scène, sonore et visuel, le statut de ces musiciens est amateur : "Certains groupes, comme le mien, ne peuvent pas se permettre de faire plus de quatre à cinq concerts par an", explique Patrice Nowatski. La grande partie d'entre eux travaillent donc en dehors de cette passion, rendant parfois compliquée la mise en place de répétitions régulières. Son groupe, TEMPO 162, est par exemple composé d'un batteur, d'un bassiste, de deux guitaristes et de deux chanteuses : "Certains travaillent même le week-end ou sont d'astreinte", ajoute le président de l'association. D'autres groupes essaient d'aller chercher plus de dates, pouvant se permettre d'être plus sollicités, notamment pour d'autres événements dans la ville.

Le répertoire s'articule autour des années 1960 au début des années 2000, avec plusieurs styles de musiques comme la pop et le rock. "Globalement, les groupes jouent 3/4 de musiques anglophones", explique le président de l'association, qui note des reprises de M ou encore Téléphone pour le registre français. "Un groupe est aussi spécialisé dans la reprise des musiques de Green Day ou encore des Red Hot Chili Peppers", ajoutant une touche 90'/00' punk rock à la soirée.

Pratique. Rock'streham, vendredi 30 janvier 2026, à la Grange aux Dîmes de Ouistreham, place Albert Lemarignier. A partir de 19h. Entrée gratuite, places limitées à 150 personnes. Infos sur music-hub-orb.fr ou au 02 31 97 73 25.