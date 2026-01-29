[Photos] Rouen. Incendie rue de la Tour de beurre : ce que l'on sait

Un incendie est survenu ce jeudi 29 janvier au niveau d'un appartement situé au deuxième étage d'un immeuble situé rue de la Tour de Beurre à Rouen. Voici ce que l'on sait.

A lire aussi. Rouen. Incendie dans un immeuble du centre-ville, les logements évacués

13 personnes évacuées

"Ce matin vers 7h, nous sommes appelés pour un feu d'appartement situé au deuxième étage", rappelle le capitaine Sébastien Richard, qui dirigeait les opérations. Celui-ci a rapidement été éteint par les sapeurs-pompiers, "en cours de déblai sur l'ensemble de la matinée", précise-t-il. Une fumée "assez importante" s'est dégagée de l'immeuble. Les pompiers ont procédé à l'évacuation des fumées sur le reste des appartements. L'incident "engendrera un relogement sur l'ensemble des étages concernés". A l'arrivée des pompiers, certains riverains étaient déjà sortis de l'immeuble mais les pompiers en ont évacué d'autres. Au total, 13 personnes se sont trouvées évacuées "soit par elles-mêmes, soit par les pompiers".

Les pompiers ont réalisé des opérations de déblai. - Justine Carrère

Les pompiers ont procédé à une opération de déblai en lançant les objets encore fumants vers le sol. - Justine Carrère

L'incendie maîtrisé par les pompiers, certains riverains se sont réfugiés dans des bars à proximité comme le bistrot l'Accordéon. "J'habite à l'angle opposé par rapport à l'appartement qui a brûlé", indique Léonard Acher, habitant de l'immeuble sinistré et responsable de l'Accordéon. Les autres riverains "sont encore en état de choc et ont l'air d'avoir eu très peur". Selon lui, "ça sentait le brûlé dès ce matin. Je me suis réveillé vers 6h30 et j'ai senti une odeur de brûlé dans la cage d'escalier. J'ai vérifié que ça ne venait pas de chez moi et ensuite j'ai vu tous les camions de pompiers dehors", raconte-t-il. Encore choqués, les autres habitants de l'immeuble n'ont pas souhaité s'exprimer.

Les pompiers sont entrés dans les appartements pour lancer par la fenêtre les objets qui avaient brûlé. - Justine Carrère

La police municipale s'est aussi rendue sur place

Heureusement, aucun blessé n'est à déplorer. L'intervention des pompiers se poursuit. La police municipale s'est aussi rendue sur place et les propriétaires des appartements ont été prévenus.

La police municipale de Rouen s'est rendue sur place. - Justine Carrère