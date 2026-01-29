Conso. Normands, surveillez vos comptes bancaires : des erreurs de transactions signalées ce matin dans plusieurs banques

Depuis le début de la matinée, de nombreux clients ont eu la surprise de découvrir des opérations bancaires qu'ils n'avaient pas réalisées. Des paiements par carte bancaire sont apparus de manière inexpliquée sur plusieurs comptes, provoquant une vague d'inquiétude chez les particuliers.

Les banques concernées sont notamment Boursorama, la Caisse d'Epargne, le Crédit Coopératif et la Banque Populaire, très implantées dans la région. Selon les premiers éléments rapportés par Capital, il s'agirait d'erreurs de traitement informatique, et non d'actes frauduleux.

Boursorama et la Caisse d'Epargne touchées par un incident technique

Dans un message adressé à ses clients, Boursorama reconnaît que "certains paiements peuvent apparaître à tort sur les comptes" depuis le début de la semaine. La banque en ligne précise que la situation est en cours de régularisation et invite ses clients à ne pas contester les opérations concernées pour éviter de ralentir le traitement.

Même constat du côté de la Caisse d'Epargne, qui évoque des paiements par carte bancaire affichés à tort. L'établissement explique que le dysfonctionnement serait lié à un acteur bancaire externe, ayant provoqué des erreurs dans la remontée des transactions.

Comptes bancaires : une régularisation en cours, pas de panique

Les groupes bancaires assurent que le problème est sous contrôle. Les opérations erronées, parfois visibles en doublon, doivent être annulées automatiquement dans les prochains jours. Les clients sont invités à faire preuve de patience le temps que les corrections soient appliquées.

Les banques se veulent rassurantes : il ne s'agit ni d'un piratage, ni d'une fraude à la carte bancaire. Il est donc inutile, à ce stade, de faire opposition sur sa carte ou de déposer une réclamation urgente.

Que faire si une opération bancaire semble suspecte ?

Même si la situation doit revenir à la normale rapidement, les clients normands qui constatent une anomalie persistante peuvent contacter leur conseiller bancaire ou le service client de leur établissement. En cas de doute, il est recommandé de surveiller régulièrement ses comptes dans les prochains jours.

Ce type d'incident n'est pas inédit. Ces derniers mois, plusieurs banques françaises avaient déjà été confrontées à des pannes ou erreurs de transactions, généralement résolues en quelques jours sans impact durable pour les clients.