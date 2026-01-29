Près d'Yvetot. Un bâtiment agricole en feu, neuf veaux meurent

Un bâtiment agricole de 200m² a été la proie des flammes, mercredi 28 janvier vers 22h30, route de Mauny à Valliquerville.

Le hangar servait à stocker du fourrage (foin) et des animaux. Les secours ont évacué au plus vite les animaux présents dans le bâtiment mais neuf veaux sont morts dans l'incendie.

D'importants moyens déployés

Les pompiers sont venus à bout des flammes grâce à deux lances à incendie. Au plus fort de l'intervention, 40 sapeurs-pompiers étaient présents sur place, avec 18 engins. Les secours sont restés sur place une bonne partie de la nuit.