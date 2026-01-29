Seine-Maritime. Accidents en série ce matin sur l'A28

En ce moment J'irai où tu iras (avec Jean-Jacques Goldman) Céline DION
Sécurité. Plusieurs accidents se sont produits jeudi 29 janvier sur l'autoroute A28 entre Rouen et Neufchâtel-en-Bray. Une quinzaine de véhicules dont deux poids lourds sont impliqués. Cinq blessés sont à déplorer.

Publié le 29/01/2026 à 09h07 - Par Gilles Anthoine
Plusieurs accidents se sont produits sur l'autoroute A28 entre Rouen et Neufchâtel-en-Bray, jeudi 29 janvier dans la matinée. - DR

La circulation est difficile ce jeudi 29 janvier, depuis ce matin, sur l'autoroute A28 entre Rouen et Neufchâtel-en-Bray.

Certainement à cause du verglas, plusieurs accidents ont été signalés à hauteur de Moulin-d'Ecalles. Les pompiers de Seine-Maritime indiquent qu'une quinzaine de véhicules dont deux poids lourds sont impliqués. On déplore pour l'heure cinq blessés légers et douze personnes impliquées. Tous les blessés étaient en cours de bilan vers 9h.

Les secours sont fortement mobilisés. Le secteur est à éviter.

