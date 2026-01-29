Seine-Maritime. Accidents en série ce matin sur l'A28

La circulation est difficile ce jeudi 29 janvier, depuis ce matin, sur l'autoroute A28 entre Rouen et Neufchâtel-en-Bray.

Certainement à cause du verglas, plusieurs accidents ont été signalés à hauteur de Moulin-d'Ecalles. Les pompiers de Seine-Maritime indiquent qu'une quinzaine de véhicules dont deux poids lourds sont impliqués. On déplore pour l'heure cinq blessés légers et douze personnes impliquées. Tous les blessés étaient en cours de bilan vers 9h.

Les secours sont fortement mobilisés. Le secteur est à éviter.