En ce moment Papaoutai STROMAE
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Près de Dieppe. Un piéton renversé par une voiture, une femme de 45 ans en urgence absolue

Sécurité. Un piéton a été renversé par une voiture, mercredi 28 janvier, à Tourville-la-Chapelle. La femme de 45 ans a été transportée en urgence absolue vers l'hôpital de Dieppe.

Publié le 29/01/2026 à 09h57 - Par Gilles Anthoine
Près de Dieppe. Un piéton renversé par une voiture, une femme de 45 ans en urgence absolue
Une femme de 45 ans a été renversée par une voiture en traversant la rue à Tourville-la-Chapelle. Elle a été transportée en urgence absolue vers l'hôpital de Dieppe. - Pixabay

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Un piéton a été renversé par une voiture, mercredi 28 janvier vers 17h15, rue de la Vierge à Tourville-la-Chapelle (commune de Petit-Caux).

La victime est une femme de 45 ans. Elle a été transportée médicalisée en urgence absolue vers l'hôpital de Dieppe.

Deux témoins choqués

Une femme de 54 ans et une fillette de 6 ans, témoins de l'accident, ont été choquées et également transportées vers l'hôpital de Dieppe.

Le conducteur de la voiture, un homme de 81 ans, est indemne. Il n'a pas été hospitalisé.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Pizzeria
Pizzeria La Teste-de-Buch (33260) 1 300€ Découvrir
Colocation
Colocation Villeperrot (89140) 320€ Découvrir
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
Automobile
4 Pneus Dunlop SP Sport Maxx 245 / 45 / R19 102V XL
4 Pneus Dunlop SP Sport Maxx 245 / 45 / R19 102V XL Hettange-Grande (57330) 450€ Découvrir
Batterie neuve
Batterie neuve Thionville (57100) 30€ Découvrir
Volvo V50
Volvo V50 Guégon (56120) 1 000€ Découvrir
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack Lannion (22300) 1 336€ Découvrir
Bonnes affaires
Buffet salle à manger en chêne
Buffet salle à manger en chêne Mantes-la-Jolie (78200) 60€ Découvrir
Plafonnier lampe led
Plafonnier lampe led Villeneuve-d'Ascq (59491) 19€ Découvrir
Barre Son
Barre Son Beaumont-en-Véron (37420) 200€ Découvrir
Vis en vrac
Vis en vrac Saint-Vincent-de-Reins (69240) 10€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Près de Dieppe. Un piéton renversé par une voiture, une femme de 45 ans en urgence absolue
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple