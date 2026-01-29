Près de Dieppe. Un piéton renversé par une voiture, une femme de 45 ans en urgence absolue

Un piéton a été renversé par une voiture, mercredi 28 janvier vers 17h15, rue de la Vierge à Tourville-la-Chapelle (commune de Petit-Caux).

La victime est une femme de 45 ans. Elle a été transportée médicalisée en urgence absolue vers l'hôpital de Dieppe.

Deux témoins choqués

Une femme de 54 ans et une fillette de 6 ans, témoins de l'accident, ont été choquées et également transportées vers l'hôpital de Dieppe.

Le conducteur de la voiture, un homme de 81 ans, est indemne. Il n'a pas été hospitalisé.