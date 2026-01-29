Près de Dieppe. Un piéton renversé par une voiture, une femme de 45 ans en urgence absolue

Un piéton a été renversé par une voiture, mercredi 28 janvier vers 17h15, rue de la Vierge à Tourville-la-Chapelle (commune de Petit-Caux).
La victime est une femme de 45 ans. Elle a été transportée médicalisée en urgence absolue vers l'hôpital de Dieppe.
- A lire aussi. Le Havre. Mort de Théo Blondel, percuté par une voiture : six ans de prison pour le conducteur qui avait pris la fuite
Deux témoins choqués
Une femme de 54 ans et une fillette de 6 ans, témoins de l'accident, ont été choquées et également transportées vers l'hôpital de Dieppe.
Le conducteur de la voiture, un homme de 81 ans, est indemne. Il n'a pas été hospitalisé.
L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.