Près de Gouffern en Auge. Incendie dans un restaurant en travaux

19 sapeurs-pompiers sont intervenus ce jeudi 29 janvier vers 5 heures du matin pour un incendie qui s'est déclaré à Exmes, dans le restaurant Le Relais d'M, établissement actuellement en travaux et donc fermé au public.

Les secours ont déployé trois lances pour circonscrire le sinistre. La route entre Argentan et Exmes a été fermée à la circulation pendant les opérations de secours, des déviations ont été mises en place.