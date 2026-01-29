Rouen. Incendie dans un immeuble du centre-ville, les logements évacués

Un incendie s'est déclaré peu après 7h dans un immeuble de quatre étages, rue de la Tour de Beurre à Rouen, près du Théâtre des Arts.

Le feu a pris dans un appartement au deuxième étage. 19 sapeurs-pompiers sont sur place. Les habitants ont été évacués. Quatre personnes ont été mises en sécurité dans les combles.

L'intervention est toujours en cours, plus d'informations à venir.