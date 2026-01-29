Cherbourg. Un nouveau chirurgien orthopédiste est arrivé à la Polyclinique du Cotentin

La Polyclinique du Cotentin, située sur les hauteurs de Cherbourg-en-Cotentin, accueille un nouveau chirurgien orthopédiste. C'est un peu un retour aux sources pour Thibault Cottebrune, 32 ans. Ce médecin spécialisé dans les membres inférieurs et la chirurgie des sportifs est né et a grandi à Cherbourg. Après 14 années d'études, dont quelques-unes passées à Caen, il s'implante donc dans le Cotentin. "Aujourd'hui, la chirurgie sportive progresse avec des prises en charge de plus en plus spécialisées et adaptées à chaque sport et à chaque lésion, comme les ligaments croisés", explique-t-il. Il remplace ainsi un chirurgien parti en octobre de l'établissement.

Un parcours de soins qui fait ses preuves

La directrice de l'établissement a aussi présenté, lors d'une conférence de presse, mardi 27 janvier, le parcours de soins de l'hôpital. Ce dispositif est censé faciliter la prise en charge des patients qui ont besoin d'une prothèse de hanche ou de genou. Il a été créé il y a un an par le docteur Agnès Raould. Un mois avant l'opération, les patients passent une demi-journée ou une journée à la Polyclinique. "Au cours de cette demi-journée, on essaie d'organiser l'ensemble des rendez-vous nécessaires pour la chirurgie : ceux d'anesthésie, de cardiologie et les radios", détaille Agnès Raould.

Agnès Raould est l'une des trois chirurgiens orthopédistes de la Polyclinique du Cotentin. - Julien Rojo

Une demi-journée d'informations

Les patients sont informés par l'un des sept kinés de l'établissement ou par une infirmière spécialisée sur les soins post-opératoires. "Cela permet à la fois de les informer et de les préparer au mieux, pour éviter qu'il y ait des examens oubliés ou des interventions annulées comme c'était parfois le cas avant", poursuit Agnès Raould. "Les patients sont extrêmement satisfaits et très contents de cette demi-journée, ils repartent plus rassurés", avance Béatrice Le Goupil, directrice de l'établissement. Les patients qui ont besoin de rééducation restent entre 10 et 15 jours dans la polyclinique, puis poursuivent leurs soins chez des cabinets extérieurs.

Béatrice Le Goupil dirige la Polyclinique du Cotentin. - Julien Rojo