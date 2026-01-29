En ce moment Die On This Hill SIENNA SPIRO
Mayenne. Un hommage à Jean-Loup Trassard, "écrivain de l'agriculture", à la médiathèque

Culture. Le pôle culturel Grand Nord de Mayenne rend hommage à son parrain, Jean-Loup Trassard, écrivain et photographe décédé le 15 janvier 2026, à travers une exposition.

Publié le 29/01/2026 à 12h23 - Par Simon Lebaron
Une exposition hommage à Jean-Loup Trassard, décédé en janvier 2026, est proposée à Mayenne. - Laure RÉGNIER

Un hommage au Mayennais Jean-Loup Trassard. L'écrivain et photographe, qui a consacré sa vie à observer, raconter et célébrer la campagne mayennaise, est mort le 13 janvier 2026 à l'âge de 92 ans. Originaire de Saint-Hilaire-du-Maine, il avait un lien particulier avec la ville de Mayenne, puisqu'il était le parrain de la bibliothèque depuis 1995, puis de la médiathèque à sa création en 2010.

Ce parrainage, "son compagnonnage heureux"

"Il n'était pas complètement convaincu du projet au début, parce que pour lui c'était plutôt des écrivains du passé qui étaient les parrains d'établissements culturels", rappelle Emmanuelle Lorec, responsable du département lecture du pôle culturel Grand Nord. Finalement, les bibliothécaires de l'époque le convainquent de parrainer l'établissement, en le laissant libre de proposer des événements : lectures, médiations, tables rondes, etc. Ce qu'il fait pendant une vingtaine d'années. "Comme ses interventions étaient régulières, même les lecteurs le considéraient comme leur parrain", sourit Emmanuelle Lorec, et d'ajouter : "Ce parrainage, il le nommait son compagnonnage heureux."

Ses livres remis à l'emprunt

Un hommage lui sera rendu à travers une exposition, créée en 2004 par la bibliothèque, à partir du samedi 31 janvier. Une vitrine est également installée avec la mise en valeur de ses documents, livres et photos, ainsi que des travaux d'étudiants. "On va aussi sortir ses romans et textes, pour que les gens puissent éventuellement les emprunter à nouveau s'ils le souhaitent", explique Emmanuelle Lorec.

Cette valorisation du travail de Jean-Loup Trassard est à découvrir pendant tout le mois de février au pôle culturel de Mayenne.

