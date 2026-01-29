En ce moment Die On This Hill SIENNA SPIRO
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Le Havre. Ils dégradent des voitures avec un extincteur, quatre mineurs arrêtés

Sécurité. Quatre mineurs ont été interpellés au Havre à la suite de dégradations dans le parking souterrain de l'hôtel de Ville, mercredi 28 janvier. Ils ont agi devant les caméras de vidéosurveillance.

Publié le 29/01/2026 à 12h19 - Par Gilles Anthoine
Le Havre. Ils dégradent des voitures avec un extincteur, quatre mineurs arrêtés
Quatre mineurs ont été arrêtés pour avoir dégradé des voitures avec des extincteurs dans le parking souterrain de l'hôtel de Ville du Havre. - Unsplash

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Ils ne savaient certainement pas que le parking était sous protection.

Mercredi 28 janvier vers 17h15, les caméras de vidéosurveillance du Havre repèrent quatre mineurs dans le parking souterrain de l'hôtel de Ville en train de dégrader des voitures avec des extincteurs.

Identifiés et interpellés

La police s'est rapidement rendue sur les lieux. Trois jeunes seront retrouvés en surface, non loin d'un arrêt du bus. Interpellés, ils ont reconnu avoir abîmé deux voitures. Ce sont deux jeunes de 15 ans et un autre de 13 ans, habitant Le Havre.

Le quatrième jeune a pu être identifié. Il a été interpellé au Havre, jeudi 29 janvier dans la matinée.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Pizzeria
Pizzeria La Teste-de-Buch (33260) 1 300€ Découvrir
Colocation
Colocation Villeperrot (89140) 320€ Découvrir
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
Automobile
4 Pneus Dunlop SP Sport Maxx 245 / 45 / R19 102V XL
4 Pneus Dunlop SP Sport Maxx 245 / 45 / R19 102V XL Hettange-Grande (57330) 450€ Découvrir
Batterie neuve
Batterie neuve Thionville (57100) 30€ Découvrir
Volvo V50
Volvo V50 Guégon (56120) 1 000€ Découvrir
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack Lannion (22300) 1 336€ Découvrir
Bonnes affaires
Buffet salle à manger en chêne
Buffet salle à manger en chêne Mantes-la-Jolie (78200) 60€ Découvrir
Plafonnier lampe led
Plafonnier lampe led Villeneuve-d'Ascq (59491) 19€ Découvrir
Barre Son
Barre Son Beaumont-en-Véron (37420) 200€ Découvrir
Vis en vrac
Vis en vrac Saint-Vincent-de-Reins (69240) 10€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Le Havre. Ils dégradent des voitures avec un extincteur, quatre mineurs arrêtés
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties L'actualité en Mayenne Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple