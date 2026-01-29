Le Havre. Ils dégradent des voitures avec un extincteur, quatre mineurs arrêtés

Ils ne savaient certainement pas que le parking était sous protection.

Mercredi 28 janvier vers 17h15, les caméras de vidéosurveillance du Havre repèrent quatre mineurs dans le parking souterrain de l'hôtel de Ville en train de dégrader des voitures avec des extincteurs.

Identifiés et interpellés

La police s'est rapidement rendue sur les lieux. Trois jeunes seront retrouvés en surface, non loin d'un arrêt du bus. Interpellés, ils ont reconnu avoir abîmé deux voitures. Ce sont deux jeunes de 15 ans et un autre de 13 ans, habitant Le Havre.

Le quatrième jeune a pu être identifié. Il a été interpellé au Havre, jeudi 29 janvier dans la matinée.