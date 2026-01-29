En ce moment HITS & NEWS TENDANCE OUEST
Près de Rouen. J'ai testé un dîner dans le noir : une expérience qui bouscule les sens

Insolite. Après les repas à thème, place aux dîners dans le noir. Le Clos Rouen-La Vaupalière propose cela certains vendredis soir.

Publié le 29/01/2026 à 12h00 - Par Justine Carrère
Près de Rouen. J'ai testé un dîner dans le noir : une expérience qui bouscule les sens
Nous sommes tous arrivés dans la salle du restaurant avec un masque sur les yeux.

Dîner dans l'obscurité, ça vous tente ? C'est ce que j'ai testé cette semaine au Clos Rouen-La Vaupalière, situé à La Vaupalière. "Notre restaurant a ouvert en 2018 et avec mon mari on cherchait des idées originales", confie Laure Lecointe, directrice du Clos Rouen-La Vaupalière. "Pour faire connaître le restaurant le vendredi soir, on a cherché des concepts atypiques." C'est comme ça qu'est né le dîner dans le noir. Pour compliquer la dégustation, "on essaie de perturber les choses", confie-t-elle.

Nos sens en éveil

Le rendez-vous est fixé à 20h30. Arrivés au vestiaire, on nous explique les règles : ne pas prendre de photo ni divulguer ce qu'on aura dégusté. Exceptionnellement, en tant que journaliste, j'ai pu prendre mon téléphone car il fallait bien prendre une photo ! Nous commandons nos boissons puis on nous dirige dans la salle. Laure Lecointe nous précise que le volume sonore est plutôt élevé. Conséquence d'être privée de ma vue, mes autres sens sont pour le moment perturbés. Un masque sur nos yeux, nous nous tenons tous l'épaule à la file indienne pour traverser la salle puis je prends les mains d'une serveuse qui me dirige à ma table. Ce n'est pas évident de trouver la chaise mais j'y parviens. Nos boissons servies, nous tentons d'attraper nos verres. Notre entrée arrive, nous sentons les effluves du plat mais ce n'est pas évident d'attraper nos aliments ! Gourmande et ayant le palais plutôt développé, je reconnais les principaux ingrédients. Puis c'est au tour du plat. Je connais ces saveurs mais une surprise s'y cache... Je ne peux pas en dire plus mais comme je regarde Top Chef, je l'ai reconnue... Place au dessert. Ce sont des valeurs sûres. A la fin, la gérante nous demande ce que nous pensons avoir mangé. Je lui cite les ingrédients et elle me lance : "Ah oui, vous êtes forte", en riant. Bien sûr, je n'avais pas toutes les subtilités : épices, alcool, mais j'avais déterminé l'essentiel. Moi qui suis fan de gastronomie, je me suis bien amusée !

A Rouen, le restaurant Le Rouf propose lui aussi des dîners dans le noir dans le Cabinet de Curiosités.

Pratique. Un autre dîner dans le noir est prévu vendredi 6 février. La formule est à 45 euros par personne hors boisson. Sur réservation sur : https://www.lecointeboutique.fr/34-clos-vaupaliere.

