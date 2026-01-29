En ce moment HITS & NEWS TENDANCE OUEST
Le Havre. Une série d'escroqueries à la carte bancaire visait des personnes âgées

Sécurité. Une série d'escroqueries visant des personnes âgées a été démantelée autour du Havre. Via la méthode dite des "faux coursiers", les victimes étaient contactées par une personne se faisant passer pour un conseiller bancaire. Elle se faisait ensuite remettre leur carte et leur code. Le préjudice est de 460 à 7 500 euros selon les victimes. Sept personnes ont été interpellées, dont des mineurs.

Publié le 29/01/2026 à 12h00 - Par Gilles Anthoine
Les escrocs se faisaient passer pour des conseillers bancaires pour se faire remettre la carte et le code de leur victime. - Illustration

La gendarmerie et le commissariat de police du Havre viennent de mettre fin à une série d'escroqueries visant des personnes âgées sur Le Havre et ses environs.

26 escroqueries, commises en grande majorité en zone gendarmerie, ont été recensées entre le 9 décembre 2025 et le 20 janvier 2026.

Soizic Guillaume, la procureure du Havre, parle d'une "organisation structurée. Les personnes ciblées étaient systématiquement des personnes âgées contactées par téléphone".

Méthode dite des "faux coursiers"

Les escrocs utilisaient la méthode dite des "faux coursiers". La victime est contactée par téléphone. L'interlocuteur se présente comme un conseiller bancaire. Il indique à la personne qu'elle vient d'être victime d'une escroquerie par utilisation de leur carte bancaire. Il arrive à convaincre sa victime de remettre la carte bancaire et le code secret à une personne qui se présente dans la foulée à son domicile.

La carte bancaire était ensuite immédiatement utilisée dans des commerces ou des retraits d'argent étaient réalisés dans des distributeurs automatiques.

Le préjudice pour chacune des victimes s'élève entre 460 et 7 500 euros.

Sept interpellations dont des mineurs

Sept personnes ont été interpellées entre lundi 26 et mardi 27 janvier. Six ont fait l'objet de poursuites et cinq ont été déférées mercredi 28 janvier au parquet (deux majeurs et trois mineurs).

Les deux majeurs ont fait l'objet d'une comparution immédiate. Ils ont sollicité un délai pour leur défense et été placés en détention provisoire. L'audience est fixée au 18 mars 2026.

S'agissant des trois mineurs, âgés de plus de 16 ans, l'un a été placé sous contrôle judiciaire, le deuxième en détention provisoire et le troisième sous assignation à résidence avec surveillance électronique. Ils seront jugés par le tribunal pour enfants.

