Le Havre. Le Havre : il tente d'acheter une voiture avec un chèque de banque volé

Un homme de 34 ans, habitant près d'Évreux (Eure), avait décidé de vendre sa voiture via le site internet LeBonCoin. Il pense avoir trouvé un client. Un Havrais de 30 ans qui lui envoie une photocopie de sa carte d'identité et une photocopie d'un chèque de banque de 12 800 euros. Mais le chèque n'est pas au nom de la carte d'identité.

L'escroc connu de la police

Le vendeur fait quelques recherches sur internet et s'aperçoit que l'acheteur est un fait un escroc connu. La police est prévenue. Un piège est tendu à l'acheteur mercredi 25 septembre 2019 sur le parking d'un supermarché de Goderville (Seine-Maritime). L'escroc s'est déplacé avec un homme de 23 ans. En fait un complice qui se faisait passer pour un policier. L'individu est venu avec le chèque de banque. Il l'avait en fait obtenu d'un prêtre breton de 83 ans.

Un récidiviste

Et ce n'est pas la première fois que l'escroc s'en prend à des prêtres. Une instruction datant de 2016 est toujours en cours et il a été condamné pour escroquerie en 2010. Les deux hommes (l'escroc et son complice) ont été présentés à la justice vendredi 27 septembre.

