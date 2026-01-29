Manche. Accident d'un camion de dindons : la Fondation 30 millions d'amis porte plainte

La Fondation 30 millions d'amis a annoncé porté plainte, mardi 27 janvier, pour sévices graves sur animaux. Cette plainte vise le transporteur qui assurait un transport de dindons. Le camion s'est renversé sur l'autoroute A84, vendredi 23 janvier. Environ 10 % des animaux sont morts selon la préfecture de la Manche.

La plainte de la Fondation 30 millions d'amis vise notamment le ramassage des animaux vivants après l'accident. Plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux interrogent sur les conditions de manipulation des animaux et le respect du bien-être animal. Pour le porte-parole de la Fondation, Christophe Marie, cette action permet de mettre en avant le traitement des animaux "considérés comme des morceaux de viande", estime-t-il, alors qu'ils sont vivants. Il souhaite faire en sorte que le transport "au minimum limite la souffrance animale".

La préfecture de la Manche, via la Direction départementale de la protection des populations (DDPP), examine les conditions de ramassage des animaux, et "donnera les suites administratives et pénales adaptées, conformément à la réglementation en vigueur".