[Photos] Saint-Lô. Quel avenir pour l'ancienne Banque de France ? La mairie lance un appel à projet

Une hauteur sous plafond vertigineuse de près de six mètres et des étages ou demi-étages partout, ce sont deux détails qui sautent aux yeux des visiteurs en pénétrant dans l'ancienne Banque de France de Saint-Lô. Les locaux situés rue Jean-Dubois sont vides depuis fin 2021 et le déménagement des équipes du côté de la gare. La mairie est devenue propriétaire du site en 2022.

L'entrée de l'ancienne Banque de France n'a pas vraiment changé depuis le déménagement de l'institution en septembre 2021.

Le poste de sécurité est encore là, lui aussi, mais ne fonctionne plus.

Un lieu touristique

Les équipes de la municipalité ont lancé un appel à manifestation d'intérêt pour occuper ce bâtiment. Dans le cahier des charges pour les entreprises privées qui seraient intéressées, la vocation du lieu est bien définie. "Elle sera autour de l'hébergement, de la restauration et du bien-être", explique la maire de Saint-Lô Emmanuelle Lejeune. "Il y a eu plusieurs hypothèses et aujourd'hui, on nous demande des lieux où l'on puisse se retrouver quelle que soit l'activité, pour les Saint-Lois, pour aussi, par exemple, les artistes qui viennent au théâtre tout proche. Qu'on ait un lieu qui puisse fédérer, dans lequel on pourra se retrouver, passer un bon moment", précise-t-elle.

D'autres idées ont été étudiées : lieu de culture, d'enseignement supérieur… Mais ne correspondaient pas forcément aux besoins de la Ville, ou étaient trop onéreux pour la commune.

Voici la vue depuis l'intérieur d'un guichet d'accueil du public.

Il n'y a plus un bureau dans l'open space. Avant le déménagement, une quinzaine de personnes travaillaient dans le bâtiment.

Il reste des étiquettes sur les étagères, mais les dossiers ont disparu.

L'appel à manifestation d'intérêt se termine le vendredi 30 juin. Mi-juillet, deux porteurs de projet seront choisis et développeront leur première note d'intention pour le futur du bâtiment. Ils rendront leur travail le 24 novembre, détaille la maire, qui souhaite voir le projet avancer rapidement.

Au sous-sol, c'est le lieu de la salle des coffres. Le coffre est en fait une salle à part entière, fermée par une porte blindée.

Et dedans, des placards que l'on appelle des serres.

C'est aussi dans le sous-sol que l'on trouve la salle des archives, sans archives.

Tout était bien étiqueté et à sa place.

La cuve de fioul devra être changée, comme les deux chaudières, quand le site changera de fonction après l'appel à manifestation.

Au premier étage : l'appartement du directeur de la Banque de France, sur plus de 100 mètres carrés, avec cinq chambres et ici, le salon.

Au second étage, des pièces de stockages et des chambres. La décoration est un peu défraîchie. Le bâtiment date de 1958, dans un pur style Reconstruction. L'architecte est Paul Tournon.