Casino de Ouistreham. Il décroche le gros lot en misant 88 centimes

Après un autre gain remporté la semaine dernière d'une valeur de 46 584,11€, le casino Barrière de Ouistreham-Riva-Bella a enregistré celui d'un nouveau joueur, ce mercredi 28 janvier, pour un montant qui titille les 50 000 euros.

88 centimes auront suffi

C'est sur une machine à sous nommée JIN JI BAO XI que le gagnant a gagné la somme de 49 905,35€. Mais le plus impressionnant dans tout cela, c'est qu'il n'avait misé que 88 centimes au départ, soit 56 711 fois moins que son gain d'arrivée. Avec ce jackpot, l'heureux gagnant peut envisager l'acquisition d'un lingotin d'or d'environ 300g, ou encore d'une voiture flambant neuve. Quelque chose ne changera pas cependant, c'est qu'il peut acquérir autant de journaux Tendance Ouest qu'il le souhaite, qui eux sont gratuits !