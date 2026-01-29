En ce moment FOURFIVESECONDS RIHANNA
Eure. Un homme poignardé à mort devant un foyer, le suspect interpellé en région parisienne

Sécurité. Un homme de 40 ans a été poignardé à mort devant le foyer Adoma de Vernon dans l'Eure, jeudi 29 janvier vers 1h30 du matin. Selon nos informations, le suspect, un homme de 47 ans qui serait fiché S, a été interpellé à Saint-Ouen en région parisienne dans la matinée. 

Publié le 29/01/2026 à 14h42 - Par Pierre Durand-Gratian
L'enquête a été confiée à la division de la criminalité organisée et spécialisée de Rouen. - Illustration

Un homme de 40 ans a été retrouvé mort poignardé devant le foyer Adoma de Vernon dans l'Eure, jeudi 29 janvier 2026 vers 1h30 du matin, apprend Tendance Ouest par une source policière.

Un homme de 47 ans fiché S

Le suspect, un homme de 47 ans fiché S a ensuite pris la fuite en voiture vers la région parisienne, avec l'aide d'un complice, selon la même source. Il a été interpellé à Saint-Ouen dans la matinée, après avoir été localisé par les enquêteurs grâce à l'exploitation de la téléphonie.

Une enquête confiée aux forces de l'ordre de Rouen

L'auteur et la victime étaient connus des services de police. Les causes de l'altercation entre les deux hommes demeurent inconnues. L'enquête a été confiée à la division de la criminalité organisée et spécialisée de Rouen.

