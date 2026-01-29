Caen Basket Calvados. Le Palais des Sports parmi les meilleures affluences de France !

C'est une véritable force depuis l'ouverture du Palais des Sports de Caen la Mer, en 2023. Le Caen Basket Calvados a salué son 6e homme ce jeudi 29 janvier, en le mentionnant comme une des meilleures affluences de France, malgré une 16e place en championnat d'Elite 2, le deuxième échelon national. La salle enregistre la venue de 4 247 personnes en moyenne par match.

11e affluence basketball de France

Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Depuis le début de saison du CBC, le Palais des Sports est tout simplement la première affluence des sports de salle en Normandie. Cela se confirme également au niveau du championnat d'Elite 2, où Caen enregistre la 2e meilleure affluence, derrière Orléans et ses 8 093 spectateurs moyens, avec sa CO'Met Arena de 10 150 places, qui démontre les limites du Palais des Sports de Caen avec ses 4 200 places toujours prises.

Au niveau national, c'est au 11e rang que se place l'affluence caennaise, devant des villes comme Bourg-en-Bresse ou Saint-Quentin, toutes deux pensionnaires de Betclic Elite, le premier échelon français. Si on parle en termes de pourcentage, le Palais des Sports serait logiquement la meilleure affluence nationale grâce à un taux de remplissage de 100 %, avec huit guichets fermés en autant de matchs depuis le début de saison.