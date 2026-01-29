En ce moment The reason HOOBASTANK
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Caen Basket Calvados. Le Palais des Sports parmi les meilleures affluences de France !

Sport. Le Caen Basket Calvados a salué, ce jeudi 29 février, les supporters venant en nombre au Palais des Sports de Caen la Mer pour assister aux matchs. Le public caennais se place parmi les meilleurs de France.

Publié le 29/01/2026 à 15h43 - Par Léo Besselievre
Caen Basket Calvados. Le Palais des Sports parmi les meilleures affluences de France !
Le Palais des Sports fait carton plein depuis son ouverture en 2023. C'est notamment le cas pour les matchs à domicile du CBC. - Léo Besselievre

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

C'est une véritable force depuis l'ouverture du Palais des Sports de Caen la Mer, en 2023. Le Caen Basket Calvados a salué son 6e homme ce jeudi 29 janvier, en le mentionnant comme une des meilleures affluences de France, malgré une 16e place en championnat d'Elite 2, le deuxième échelon national. La salle enregistre la venue de 4 247 personnes en moyenne par match.

11e affluence basketball de France

Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Depuis le début de saison du CBC, le Palais des Sports est tout simplement la première affluence des sports de salle en Normandie. Cela se confirme également au niveau du championnat d'Elite 2, où Caen enregistre la 2e meilleure affluence, derrière Orléans et ses 8 093 spectateurs moyens, avec sa CO'Met Arena de 10 150 places, qui démontre les limites du Palais des Sports de Caen avec ses 4 200 places toujours prises.

Au niveau national, c'est au 11e rang que se place l'affluence caennaise, devant des villes comme Bourg-en-Bresse ou Saint-Quentin, toutes deux pensionnaires de Betclic Elite, le premier échelon français. Si on parle en termes de pourcentage, le Palais des Sports serait logiquement la meilleure affluence nationale grâce à un taux de remplissage de 100 %, avec huit guichets fermés en autant de matchs depuis le début de saison.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Pizzeria
Pizzeria La Teste-de-Buch (33260) 1 300€ Découvrir
Colocation
Colocation Villeperrot (89140) 320€ Découvrir
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
Automobile
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois Voisins-le-Bretonneux (78960) 27 900€ Découvrir
4 Pneus Dunlop SP Sport Maxx 245 / 45 / R19 102V XL
4 Pneus Dunlop SP Sport Maxx 245 / 45 / R19 102V XL Hettange-Grande (57330) 450€ Découvrir
Batterie neuve
Batterie neuve Thionville (57100) 30€ Découvrir
Volvo V50
Volvo V50 Guégon (56120) 1 000€ Découvrir
Bonnes affaires
Buffet salle à manger en chêne
Buffet salle à manger en chêne Mantes-la-Jolie (78200) 60€ Découvrir
Plafonnier lampe led
Plafonnier lampe led Villeneuve-d'Ascq (59491) 19€ Découvrir
Barre Son
Barre Son Beaumont-en-Véron (37420) 200€ Découvrir
Vis en vrac
Vis en vrac Saint-Vincent-de-Reins (69240) 10€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Caen Basket Calvados. Le Palais des Sports parmi les meilleures affluences de France !
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple