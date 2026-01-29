Municipales 2026. Qui sont les candidats à Carentan ?

Pour les élections municipales des 15 et 22 mars à Carentan-les-Marais, trois listes sont annoncées pour prendre la suite de Jean-Pierre L'Honneur. Ce dernier ne se représente pas devant les habitants. L'ordre de présentation a été tiré au sort.

Rosine Lesieur

Rosine Lesieur est la candidate adoubée par le futur maire honoraire. A 57 ans, elle est ancienne chef d'entreprise. "J'ai besoin d'être au service", assure-t-elle. Elle s'engage pour le côté humain, pour de la proximité avec les habitants. Elle souhaite continuer d'améliorer la vie quotidienne des jeunes jusqu'aux séniors. Elle mise sur un développement des sports, de la culture, de la santé et de la solidarité. Elle veut développer le tourisme, en partant de l'histoire, mais en développant d'autres segments. Elle désire conserver une vie sociale dans les communes, et les mairies déléguées.

Rosine Lesieur souhaite prendre la suite de Jean-Pierre L'honneur à Carentan.

Franck Simon

Franck Simon a 61 ans et travaille dans le tourisme mémoriel. Le délégué départemental du Rassemblement national estime que se présenter dans sa commune "est une évidence". Dans les grands axes de sa campagne, il y a la sécurité, la promesse de ne pas augmenter les impôts locaux. "Il faut être sérieux, réaliste dans la gestion des finances publiques", assure-t-il. Il veut redynamiser le port et pense qu'il y a des infrastructures sportives encore à construire. Franck Simon veut une meilleure répartition entre Carentan et les communes déléguées, que ce soit en termes de colistiers qu'en termes de budget.

Franck Simon, du Rassemblement national Manche, est candidat pour la mairie.

Pascal Marie

Pascal Marie a 59 ans, et est chef d'entreprise dans le terrassement et agricole. Il est aussi conseiller régional de la majorité d'Hervé Morin. "On m'a poussé à me présenter", explique-t-il. Selon lui, les remontés qu'il entend sont que la commune nouvelle ne fonctionne pas. "Tout est centralisé à Carentan", estime-t-il. Il veut une décentralisation. Comme la fusion de la région, il souhaite réussir la fusion de la ville. Il entend donner une égalité des chances à tous les habitants. Il désire aussi amplifier les installations d'entreprises, aider les associations dans les communes déléguées et conserver en bon état les infrastructures déjà existantes.

Pascal Marie, conseiller régional, se présente pour Carentan.

Retrouvez tous les candidats de la région sur notre carte interactive