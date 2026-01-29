Voile. Le Havrais Charlie Dalin renonce à la Route du Rhum 2026

C'est désormais une certitude : la prochaine Route du Rhum, transatlantique en solitaire au départ de Saint-Malo, se jouera sans Charlie Dalin. Le skipper natif du Havre, atteint d'un cancer, annonce ce jeudi 29 janvier avoir pris la décision de ne pas participer à la saison 2026 du circuit Imoca, "après réflexion et en concertation avec son équipe médicale". Une décision "difficile mais nécessaire pour me concentrer sur ma santé et mon rétablissement", explique le vainqueur du dernier Vendée Globe dans un communiqué de son sponsor, Macif.

Feu vert pour la navigation en équipage

Charlie Dalin précise : "La navigation en solitaire au large m'est aujourd'hui interdite, mais je reste autorisé à naviguer en équipage, ce que je ferai notamment aux côtés de Sam Goodchild." C'est ce dernier qui prendra la barre de son Imoca, comme ce fut le cas en 2025.

Le Normand ne sera toutefois pas loin de l'eau, puisqu'il va poursuivre ses missions de conseils auprès du bureau d'études chargé de concevoir et construire le prochain Imoca Macif.