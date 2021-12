Cormeilles. Une septuagénaire blessée et gravement brûlée dans l'Eure : l'enquête se poursuit

Mardi 17 Janvier 2017, peu avant 13H00, à Cormeilles (Eure) près de la frontière avec le Calvados, un automobiliste remarquait une dame blessée au bord de la route, appuyée sur le portillon d'un pavillon, le visage ensanglanté et présentant également des brûlures à la tête et sur ses vêtements.

Lésions et brûlures sur la victime

Comme une odeur de fumée se dégageait de la maison, les sapeurs-pompiers et le SAMU de l'Eure prenaient en charge cette personne et constataient "des lésions au niveau du visage et de la main droite, des brûlures importantes sur la partie haute du corps et au niveau de la jambe gauche, ainsi qu'une plaie au niveau du cou", a indiqué le parquet d'Évreux dans un communiqué.

Pronostic vital engagé

Le pronostic vital de la victime étant engagé, elle était évacuée vers l'hôpital Saint-Louis à Paris. Depuis jeudi sa vie n'est plus en danger mais les gendarmes du groupement de l'Eure et de la section de recherches n'ont toujours pas pu l'interroger.

Cette femme de 72 ans s'était rendue à bicyclette dans la maison de sa mère décédée, comme elle le faisait régulièrement, notamment pour nourrir des poules.

Aucune hypothèse privilégiée

"Sur les lieux, aucun désordre particulier et aucune effraction n'étaient constatés" mais "des traces de sang étaient disséminées à divers endroits de la maison et deux points de feu étaient découverts", a précisé le parquet. "L'enquête se poursuit en flagrance, aucune hypothèse n'étant actuellement privilégiée", conclut le communiqué du parquet.