[En images] Près de Caen. Nouvelles montagnes russes : Festyland dévoile Valkyrie, une attraction à plus de 60km/h

C'est la grande nouveauté de cette année 2026 à Festyland : le roller-coaster Valkyrie va transporter ses passagers à plus de 60km/h, en plein milieu du parc situé aux abords du périphérique de Caen.

Même si le tracé ne fait "que" 230m de long, le wagon de 20 personnes l'emprunte en aller-retour. Le train s'élance depuis le point de départ et est lancé en roue libre, avant d'arriver au pic et de faire le trajet inverse "grâce à la gravité".

230m de long, 30m de dénivelé

Troisième coaster du parc, Valkyrie promet de faire sensation. Longue de 230 mètres, avec des dénivelés titillant les 30 mètres, l'attraction tire son nom d'une figure féminine de la mythologie nordique guidant les guerriers vers le Valhalla, sorte de paradis : "Il n'y avait pas beaucoup de références aux femmes dans le parc, donc c'était l'occasion", explique le directeur du parc, Alexandre Lair. L'idée était réfléchie depuis longtemps : "Ça fait quelques années que nous n'étions pas partis sur une attraction majeure", explique-t-il, mentionnant que tout a été fait sur mesure, permettant de vivre autant l'expérience "dans le wagon qu'à pied, sous le passage des rails".

Entre la rampe de lancement située à 24 mètres de haut, ou encore le point culminant en fin de parcours à 27m, le tracé se voit depuis le périphérique de Caen ! Bosses et changements de direction s'enchaînent.

Reste maintenant les détails techniques à mettre en place, autrement dit tout ce qui permet à l'attraction de fonctionner : "On veut maximiser ces deux derniers mois pour être sereins sur le long terme." Après une première salve de tests d'ici fin mars, les adeptes de sensations fortes pourront la découvrir en vrai lors de la réouverture du parc, samedi 4 avril. Même si l'affluence du public risque d'être élevée, le directeur se dit "prêt" à l'accueillir dans Valkyrie.

Les valeurs du parc vieux de 37 ans ont incité Alexandre Lair à pousser les portes des entreprises locales : "Le charpentier vient du département, le terrassier est de Villers-Bocage et le maçon est à 15 kilomètres."

Des plots de béton ont dû être coulés spécialement en fonction de la topographie du lieu. Le parcours a aussi spécialement été taillé pour ne correspondre qu'au parc, "après un travail d'ingénierie important", selon le directeur.