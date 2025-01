Près de Dieppe. Il poignarde à mort "un ami de longue date", un sexagénaire mis en examen et écroué

C'est une information du parquet de Rouen. Un homme âgé de 64 ans "s'est présenté de lui-même à la gendarmerie de Longueville-sur-Scie (Seine-Maritime) pour expliquer qu'à la suite d'un différend, il venait de porter des coups de couteau à son ami de longue date, lequel était décédé", a déclaré Aude Helbert, procureure de la République adjoint de Rouen, confirmant des informations de médias locaux.

Meurtre sur fond d'alcool

Lors de son interpellation, l'homme était "fortement alcoolisé" et a expliqué "avoir pensé que son ami allait le frapper et s'être saisi d'un couteau sur la table et avoir porté deux coups sans intention de le tuer", a ajouté la magistrate. Une information judiciaire a été ouverte au pôle criminel de Rouen pour meurtre par personne en état d'ivresse manifeste dimanche 29 décembre.

Avec AFP