Rouen. Vols de véhicules, d'accessoires...Trois personnes placées en détention provisoire et une autre sous contrôle judiciaire

Quatre personnes, impliquées dans des affaires de vols, ont été présentées vendredi 23 mai au parquet de Rouen. Elles sont soupçonnées de "plus d'une centaine de faits de vols de véhicules et d'accessoires de véhicules", a précisé Sébastien Gallois, procureur de la République de Rouen.

Des investigations menées par deux brigades

Au terme d'importantes investigations menées conjointement par les brigades de recherches de Rouen et d'Yvetot, quatre personnes, dont un mineur, ont été présentées vendredi 23 mai au parquet de Rouen. Selon le procureur de la République, elles sont mises en cause dans plus d'une centaine de vols de véhicules et d'accessoires, notamment des roues et des jantes, ayant causé de lourds préjudices aux victimes.

Des faits commis entre 2024 et 2025

Selon Sébastien Gallois, procureur de la République de Rouen, "les faits ont été commis entre octobre 2024 et mi-mai 2025 sur l'ensemble du ressort, notamment dans le secteur de Pavilly". Le préjudice est estimé à ce stade à plus de 210 000 euros. Les trois majeurs seront jugés le mercredi 9 juillet, tandis que le mineur comparaîtra le jeudi 19 juin. Dans l'attente, trois des mis en cause, dont le mineur, ont été placés en détention provisoire. Le quatrième a été placé sous contrôle judiciaire.