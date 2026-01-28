Santé. "Il était temps" : l'hôpital de Lisieux va faire peau neuve

"Il était temps" sont les premiers mots venant de François Mengin Lecreulx, directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS) de Normandie, en ce qui concerne la rénovation prochaine de l'hôpital de Lisieux. Celle-ci a récemment été validée par la Région Normandie et l'ARS, pour une livraison prévue en 2031.

68 millions d'euros

"Cette rénovation était capitale pour l'un des établissements de santé les plus vétustes de Normandie", s'est exprimé le directeur adjoint de l'ARS. Il note que le Centre Hospitalier Robert Bisson est "une vraie passoire énergétique". Les rénovations devraient donc permettre de diviser la note énergétique par trois, pour un coût de 68 millions d'euros. De plus, "les conditions de travail seront nettement améliorées", selon François Mengin Lecreulx. La sécurité, autre point majeur, va également être renforcée dans cet établissement de santé datant des années 60.