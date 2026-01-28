En ce moment Starlight MUSE
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Le Mans. La Nuit des Arts Martiaux : quand le cinéma s'invite sur le tatami !

Loisir. Samedi soir, l'Antarès Arena se transforme en temple du combat et du spectacle ! Pour célébrer ses 40 ans, le club Samouraï 2000 organise une "Nuit des Arts Martiaux" qui promet d'en mettre plein la vue. Entre cascades de cinéma et démonstrations de haut niveau, Leïla Heurtault, championne locale, nous dévoile les coulisses de cet événement exceptionnel.

Publié le 28/01/2026 à 14h20 - Par Jonathan
Le Mans. La Nuit des Arts Martiaux : quand le cinéma s'invite sur le tatami !
Pour fêter ses 40 ans, le club sarthois Samouraï 2000 organise avec un show spectaculaire réunissant plus de 200 experts internationaux. - Pixabay

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Vous avez toujours rêvé de voir les scènes de Matrix ou de Kill Bill en vrai ? C'est le moment ! Pour souffler ses 40 bougies, le club sarthois Samouraï 2000 voit les choses en grand avec un show qui mélange sport pur et magie du septième art.

Un casting digne de Hollywood

Oubliez les compétitions classiques, place au grand spectacle ! La soirée accueillera des invités de prestige, dont les doublures officielles de Jet Li et d'Omar Sy, ainsi que les cascadeurs ayant travaillé sur la trilogie Matrix.

Au programme : une trentaine de tableaux chorégraphiés de 3 à 5 minutes, mettant en scène des disciplines variées et des athlètes légendaires comme Pascal Gentil (double médaillé olympique de Taekwondo) ou encore la championne de karaté Leïla Heurtault.

Les femmes à l'honneur

Plus qu'un simple show, cette édition met un point d'honneur à valoriser la place des femmes dans les sports de combat.

Avec plus de 40 % de licenciées féminines au club Samouraï 2000, l'événement veut casser les clichés.

"L'imaginaire fait souvent plus peur que la réalité. Tout est adapté en fonction du niveau et des besoins de chacun", rassure Leïla Heurtault à notre micro.

Découvrez les coulisses de l'événement, les conseils de la championne Leïla Heurtault pour débuter et les surprises qui vous attendent ce soir à l'Antarès.

Interview Leila Heurtault

Infos Pratiques

  • Samedi 31 janvier à Antarès Arena, Le Mans.
  • Village "Fan" dès 18h30 (ateliers et stands), début du show à 20h00.
  • Billetterie : Places dès 15€.
  • Attention : pas de vente sur place ! Réservez vos billets directement sur samourai2000.com.

Un événement à vivre en famille, des plus petits aux plus grands !

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Pizzeria
Pizzeria La Teste-de-Buch (33260) 1 300€ Découvrir
Colocation
Colocation Villeperrot (89140) 320€ Découvrir
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
Automobile
4 Pneus Dunlop SP Sport Maxx 245 / 45 / R19 102V XL
4 Pneus Dunlop SP Sport Maxx 245 / 45 / R19 102V XL Hettange-Grande (57330) 450€ Découvrir
Batterie neuve
Batterie neuve Thionville (57100) 30€ Découvrir
Volvo V50
Volvo V50 Guégon (56120) 1 000€ Découvrir
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack Lannion (22300) 1 336€ Découvrir
Bonnes affaires
Buffet salle à manger en chêne
Buffet salle à manger en chêne Mantes-la-Jolie (78200) 60€ Découvrir
Plafonnier lampe led
Plafonnier lampe led Villeneuve-d'Ascq (59491) 19€ Découvrir
Barre Son
Barre Son Beaumont-en-Véron (37420) 200€ Découvrir
Vis en vrac
Vis en vrac Saint-Vincent-de-Reins (69240) 10€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Le Mans. La Nuit des Arts Martiaux : quand le cinéma s'invite sur le tatami !
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple