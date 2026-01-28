Le Mans. La Nuit des Arts Martiaux : quand le cinéma s'invite sur le tatami !

Vous avez toujours rêvé de voir les scènes de Matrix ou de Kill Bill en vrai ? C'est le moment ! Pour souffler ses 40 bougies, le club sarthois Samouraï 2000 voit les choses en grand avec un show qui mélange sport pur et magie du septième art.

Un casting digne de Hollywood

Oubliez les compétitions classiques, place au grand spectacle ! La soirée accueillera des invités de prestige, dont les doublures officielles de Jet Li et d'Omar Sy, ainsi que les cascadeurs ayant travaillé sur la trilogie Matrix.

Au programme : une trentaine de tableaux chorégraphiés de 3 à 5 minutes, mettant en scène des disciplines variées et des athlètes légendaires comme Pascal Gentil (double médaillé olympique de Taekwondo) ou encore la championne de karaté Leïla Heurtault.

Les femmes à l'honneur

Plus qu'un simple show, cette édition met un point d'honneur à valoriser la place des femmes dans les sports de combat.

Avec plus de 40 % de licenciées féminines au club Samouraï 2000, l'événement veut casser les clichés.

"L'imaginaire fait souvent plus peur que la réalité. Tout est adapté en fonction du niveau et des besoins de chacun", rassure Leïla Heurtault à notre micro.

Découvrez les coulisses de l'événement, les conseils de la championne Leïla Heurtault pour débuter et les surprises qui vous attendent ce soir à l'Antarès.

Infos Pratiques

Samedi 31 janvier à Antarès Arena, Le Mans.

Village "Fan" dès 18h30 (ateliers et stands), début du show à 20h00.

Billetterie : Places dès 15€.

Attention : pas de vente sur place ! Réservez vos billets directement sur samourai2000.com.

Un événement à vivre en famille, des plus petits aux plus grands !